Из-за отца? В Харькове дочь криминального авторитета покончила с собой

В Харькове нашли мертвой дочь криминального авторитета "Гончарика" – в полиции рассказали подробности инцидента

В Харькове умерла дочь криминального авторитета / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове покончила с собой 33-летняя дочь криминального авторитета Михаила Гончаренко по прозвищу "Гончарик", которого накануне.задержали правоохранители.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

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В пресс-службе уточнили, что 29 января женщина выпала из окна 5 этажа и погибла. Полицейские сейчас проверяют версию о том, что самоубийство произошло на почве депрессии.

"Видимых признаков насильственной смерти на теле не было выявлено. Ведется расследование", – сказала спикер полиции.

Сто известно об отце женщины?

В свою очередь, источники в правоохранительных органах рассказали "Сегодня", что женщина была дочерью местного криминального авторитета по прозвищу "Гончарик". Сейчас он арестован по подозрению в "выбивании" несуществующего долга. Он требовал у руководителя местной компании 250 тыс. долларов, угрожая физической расправой.

Погибшая с отцом. Фото: "Типичное ХТЗ. Харьков"

Как уточняет Newsroom, 17 января отца погибшей задержали при передаче 150 тысяч долларов. Следователи начали уголовное производство по факту вымогательства. Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 19 января его поместили под стражу.