Из-за сноса памятника Жукову в Харькове открыли два производства

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений

Фото: Нацполиция

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе Харькова, где сегодня националисты снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу, обеспечивая правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, сегодня в Харькове возле Дворца спорта состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш". Участники акции снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".

Напомним, памятник был установлен во Фрунзенскому районе города лишь в 2012 году. Открытие произошло 8 мая. В мае 2018 года памятник повалили неизвестные. Но местные власти восстановили монумент.

Ранее мы писали, что в Харькове неизвестные разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины. Каменный знак был установлен на входе в городской сад имени Шевченко. "В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года – декларации о государственном суверенитете Украины", гласила табличка.

Также мы сообщали, что в Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину, расположенный возле школы в селе Липцы.

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