Из-за угрозы вторжения РФ. В Харькове пройдет Марш единства – онлайн (обновляется)

Ожидается, что акция пройдет мирно, и в ней примут участие как минимум пять тысяч человек

В Харькове состоится Марш из-за возможного вторжения России. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове в субботу, 5 февраля, пройдет Марш единства. Мероприятие состоится на улице Сумской. Организаторы утверждают, что все пройдет мирно и без провокаций.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Из-за угрозы вторжения России в Украину общественные организации Харькова решили объединиться и показать, чей город. Марш единства пройдет по улице Сумской с украинскими флагами. Начать шествие планируют в 14:00 на площади Конституции, завершить — на площади Свободы возле палатки "Все для победы".

Ожидается, что акция пройдет мирно, и в ней примут участие как минимум пять тысяч человек. Также на мероприятие пригласили мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Марш этот не политический, разрешены только флаги Украины. Я думаю, у нас получится показать, что Харьков — это Украина, что харьковчане все с флагами Украины, и никакой другой истории, которую нам хотят навязать", — отметил глава общественного совета при Харьковской облгосадминистрации Константин Немичев.

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