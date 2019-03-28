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Избирательное напряжение: в Харькове и области полицию вызывают все чаще

Сегодня, 18:17

В Харькове и области зарегистрировано 147 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве
В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция
Избирательное напряжение: в Харькове и области полицию вызывают все чаще //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Харьков В Харькове и области зарегистрировано 147 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В последние дни избирательной гонки в Харькове и области все чаще вызывают полицию. Так, в одной из квартир по улице Луи Пастера зарегистрировались 217 избирателей, а по улице Шариковой – 181.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления Нацполиции, информацию о регистрации такого количества избирателей в одной квартире внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "служебный подлог", максимальное наказание, предусмотренное ею – три года лишения свободы.

Обращаются в полицию и члены окружных избирательных комиссий с жалобами друг на друга. Так, в Золочеве глава комиссии заявил стражам порядка, что один из членов комиссии не возвращает ему ключ от сейфа.

Также стало известно, что 27 марта в агитационной палатке на проспекте Юбилейном трое неизвестных избили 32-летнего волонтера. Всего же в области зарегистрировано 147 заявлений о нарушениях Закона "О выборах Президента Украины".

Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

Кроме того, как сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, в результате проверки оказалось, что у 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения.


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Тег выборы, Харьков, нарушения, харьковская область, избирательная кампания, предвыборная кампания, президентские выборы, выборы президента

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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