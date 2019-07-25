Избивали и заставляли мусульман читать Библию: в Харькове разоблачили "реабилитационный центр"

Основным методом работы с алкогольной и наркотической зависимостью стали издевательства и физическое насилие

Фото: пресс-служба прокуратуры

В Харькове прекратили деятельность псевдореабилитацийного центра для алко – и наркозависимых, где "лечили" издевательствами, побоями и молитвами.

По факту незаконного лишения свободы, или похищения людей на территории заведения провели санкционированный обыск, в ходе которого установлено, что 19 граждан в возрасте от 27 до 65 лет, принудительно находились в реабилитационном центре якобы с целью лечения.

Граждане сообщили, что их вылавливали на улицах или забирали из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договоры о якобы добровольного проживания в учреждении, отбирали документы, телефоны и личные вещи. Чтобы "пациенты" не убежали, за ними постоянно следили, а окна дома обустроили металлическими решетками.

Следует отметить, что среди жителей центра были не только граждане Украины, но и иностранцы. В частности, мусульмане. Их, например, "лечили" христианскими молитвами и заставляли против воли читать Библию. Еще одним методом "лечения" алкогольной и наркотической зависимости стали издевательства и физическое насилие.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, мы сообщали о разоблачении еще одного подобного "реабилитационного центра" в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.

Ранее на Волыни разоблачили преступную деятельность незаконных реабилитационных центров для алко- и наркозависимых людей. Подобные действовали в областном центре и Луцком районе, всего в них находилось около 60 человек. От незаконной деятельности злоумышленников пострадали почти 20 "узников".

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