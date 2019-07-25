Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Избивали и заставляли мусульман читать Библию: в Харькове разоблачили "реабилитационный центр"

25 июля, 06:31

Основным методом работы с алкогольной и наркотической зависимостью стали издевательства и физическое насилие

Фото: пресс-служба прокуратуры

В Харькове прекратили деятельность псевдореабилитацийного центра для алко – и наркозависимых, где "лечили" издевательствами, побоями и молитвами.

По факту незаконного лишения свободы, или похищения людей на территории заведения провели санкционированный обыск, в ходе которого установлено, что 19 граждан в возрасте от 27 до 65 лет, принудительно находились в реабилитационном центре якобы с целью лечения.

Граждане сообщили, что их вылавливали на улицах или забирали из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договоры о якобы добровольного проживания в учреждении, отбирали документы, телефоны и личные вещи. Чтобы "пациенты" не убежали, за ними постоянно следили, а окна дома обустроили металлическими решетками.

Следует отметить, что среди жителей центра были не только граждане Украины, но и иностранцы. В частности, мусульмане. Их, например, "лечили" христианскими молитвами и заставляли против воли читать Библию. Еще одним методом "лечения" алкогольной и наркотической зависимости стали издевательства и физическое насилие.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, мы сообщали о разоблачении еще одного  подобного "реабилитационного центра" в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.

Ранее на Волыни разоблачили преступную деятельность незаконных реабилитационных центров для алко- и наркозависимых людей. Подобные действовали в областном центре и Луцком районе, всего в них находилось около 60 человек. От незаконной деятельности злоумышленников пострадали почти 20 "узников".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, избиение, издевательства, реабилитационный центр

Вы сейчас просматриваете новость " Избивали и заставляли мусульман читать Библию: в Харькове разоблачили "реабилитационный центр"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове появится крупнейший онкоцентр Украины

Вчера, 18:17

По словам главы Харьковской ОГА Светличной, здесь будут лечить всех желающих

В Харькове коммунальщиков разоблачили на продаже дорожных материалов

Вчера, 14:04

СБУ уличила руководство коммунального предприятия в создании коррупционной схемы

В Днепре грабители пробрались в дом и избили женщину с ребенком

Вчера, 03:05

Пострадал также внук потерпевшей

Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированных

23 июля, 11:44

Пострадавшие оказались в больнице с тяжелыми черепно-мозговыми травмами

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

6 привычек, которые программируют на бедность

Как мужчины убивают своих жен

Марианская впадина: неразгаданные секреты бездны

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Стандарты красоты: китаянки после пластики

"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы

Как понять по плачу, чего хочет ребенок

«Забываю дышать»: новый кавер Данэлии Тулешовой восхитил фанатов

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

10 причин почему жить одному — здорово

Почему снятся кошмары?

Веские причины качать руки каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь