В Харькове санитар издал книгу ради помощи больным детям

На обустройство помещений для больных детей необходимо 300 тысяч гривен

"Записки санитара Ромы" изданы для помощи больным детям / Фото: Facebook

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В Харькове врач издал книгу, чтобы собрать деньги на ремонт отделения для неизлечимо больных детей. В областном специализированном доме ребенка "Гиппократ" существует паллиативное отделение, в котором находятся 23 ребенка – от новорожденных до семилетних.

У детей диагностировали ДЦП, эпилеписия, гидроцефалия и множественными врожденными пороками развития. Отделение находится на втором этаже в здании без лифта.

"Хотим переместить его на первый этаж, поскольку там есть кабинеты реабилитации, коррекционной педагогики, медицинские кабинеты, то есть все активности, связанные с качеством оказания услуг и повышением потенциала ребенка. К тому же медработникам тяжело перемещать лежачих деток со второго на первый этаж, и проще будет выводить их на прогулки", – рассказал журналистам "Сегодня" директор дома ребенка Роман Марабян.

На обустройство шести новых двухместных палат, двух манипуляционных, двух туалетных комнат и других помещений нужно 300 000 грн. Поэтому директор решил издать книгу собственных рассказов, чтобы собрать необходимую сумму и облегчить условия жизни детей с многочисленными диагнозами.

В книге "Записки санитара Ромы" стоимостью 300 гривен есть и грустные, и забавные истории из 40-летнего опыта работы Марабяна в качестве санитара, медбрата, интерна и врача.

За два месяца удалось собрать уже около 180 000 грн. Реквизиты карты для оплаты полезной покупки можно найти на странице Романа Марабяна в Facebook.

Напомним, не так давно пограничники Луцкого отряда не допустили вывоз из Украины книг начала XX века.

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