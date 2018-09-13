Изготовляли горюче-смазочные материалы: в Харьковской области разоблачили подпольный цех

В Змиевском районе Харьковской области правоохранители разоблачили подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Незаконное предприятие разоблачили в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2017 года по статьям ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, в помещении незаконно изготовляли бензин и дизельное топливо из похищенного углеводородного сырья. Продукцию злоумышленники реализовали на территории Харьковской и других областей Украины. Из-за работы подпольного цеха происходило загрязнения атмосферного воздуха вредными для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

"Всего в ходе обысков было изъято почти 20 тонн горюче-смазочных материалов, химические примеси, деньги в сумме 250 000 гривен, 32 000 российский рублей, 10 000 долларов США и бухгалтерскую документацию", – отметили правоохранители.

Как выяснили полицейские, организацией и руководством цеха занималась 42-летняя женщина. Она была основателем, руководителем и бухгалтером нескольких предприятий, которые использовались для прикрытия незаконного предприятия.

Ранее подпольный цех, где изготавливали бытовую химию, разоблачили в Черкасской области.

Как сообщалось, в Коломые Ивано-Франковской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя под марками известных производителей и брендов.