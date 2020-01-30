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Изнасиловал бабушку, внучку и убил двух кошек: как в Харькове наказали изверга

30 января, 05:05

Мужчина до сих пор не признал свою вину

/ Фото: Pixabay

В Харькове суд вынес приговор опасному преступнику – мужчина изнасиловал 12-летнюю падчерицу и ее пожилую бабушку. На этом изверг не остановился и убил двух кошек. Преступник проведет за решеткой 13 лет.

Обвинение осужденному предъявили сразу по пяти статьям: "незаконное лишение свободы", "изнасилования", "растление, путем совершения развратных действий в отношении малолетнего" и "жестокое обращение с животными".

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина развращал свою падчерицу и однажды, угрожая ей пистолетом, извращенно изнасиловал девочку. Потом он переключился на 71-летнюю бабушку девочки. Он начал угрожать старушке ножом и изнасиловал ее. Именно в этот момент домой пришла сожительница мужчины. Она застала ужасающую картину – ее пожилая мать была связана. Женщина пыталась освободить старушку, но мужчина начал угрожать ей и тоже связал. Кроме того, мужчина убил двух кошек, которые жили в семье.

Когда педофил-насильник вышел из квартиры, женщина смогла освободиться и позвонила в полицию. Мужчина до сих пор не признал свою вину, но ее полностью доказали во время судебного разбирательства.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил насильнику своей жены.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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Харьков суд приговор изнасилование педофилия

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