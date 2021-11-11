Изнасиловал девочку и пытал человека: в Харькове преступника выпустят на свободу

Злоумышленник также в состоянии алкогольного опьянения обворовал автомобиль

В Украине злоумышленников могут освобождать по "закону Савченко". Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове мужчина, которого осудили за вымогательство, воровство и сексуальное насилие, может выйти на свободу по "закону Савченко".

Об этом сообщает Newsroom.

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Подробности

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор по делу о трех преступлениях, в которых фигурирует один подозреваемый. Неоднократно судимый мужчина признал свою вину по каждому из обвинений.

Его осудили за вымогательство, воровство и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней. Но, согласно "закону Савченко", преступник может выйти на свободу.

Злоумышленник украл человека и пытал его

В сентябре 2013 года мужчина встретил будущую жертву у станции метро "Советская" и они уехали за город на автомобиле Opel Vectra.

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Они остановились, и преступник набросил на шею пострадавшего петлю и вытащил его из салона. Там мужчину привязали к дереву, избили и облили горючим веществом.

В результате правоохранители задержали подозреваемого, однако он вышел из тюрьмы на свободу в июне 2014 года.

Обворовал машину

В 2019 году преступник в состоянии алкогольного опьянения ограбил автомобиль ЗАЗ. Из него преступник забрал компрессор и диск с шиной, которые стоили 1300 гривен.

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Изнасиловал несовершеннолетнюю

Также в 2019 году мужчина напился и изнасиловал несовершеннолетнюю, находясь в гостях у знакомых.

Преступник может выйти на свободу

Как стало известно, согласно "закону Савченко", преступнику засчитали 3 года в СИЗО с расчетом "день за два".

Поэтому скоро злоумышленник может выйти на свободу. Также он должен выплатить несовершеннолетней потерпевшей 50 тысяч гривен.

"Закон Савченко"

Это закон Украины, которым внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, в соответствии с которыми один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания. Принятие закона было инициировано народным депутатом Украины VIII созыва Надеждой Савченко.

К слову, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года. 20 июня 2017 года этот нормативный акт был отменен.

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