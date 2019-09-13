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Изнасилование 12-летней девочки в Харькове: задержанному сообщили о подозрении

13 сентября, 13:40

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

В Харькове следователи сообщили задержанному за изнасилование школьницы о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Сегодня районным судом будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении харьковчанина", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по факту изнасилования девочки следователем Индустриального отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в изнасиловании 12-летней школьницыподозревают 34-летнего безработного. Нападение произошло 11 сентября, когда девочка возвращалась из школы, – к ней подошел мужчина, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Ребенок после этого вернулся домой, с травмами и ушибами девочку забрали в больницу.

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Подозреваемого задержали на следующий день. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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