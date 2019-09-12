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Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемого

12 сентября, 18:57

Нападение произошло, когда девочка возвращалась из школы

Подозреваемым оказался 34-летний безработный мужчина

Подозреваемым оказался 34-летний безработный мужчина / Фото: Нацполиция

В Харькове задержали 34-летнего безработного, которого подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Нападение произошло 11 сентября, когда девочка возвращалась из школы – к ней подошел мужчина, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Ребенок после этого вернулся домой, откуда ее с травмами и ушибами забрали в больницу.

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На следующий день подозреваемого задержали. Ему собираются предъявить подозрение по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Харьков педофил задержание изнасилование

Источник: Сегодня

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