Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемого

Подозреваемым оказался 34-летний безработный мужчина / Фото: Нацполиция

В Харькове задержали 34-летнего безработного, которого подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Нападение произошло 11 сентября, когда девочка возвращалась из школы – к ней подошел мужчина, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Ребенок после этого вернулся домой, откуда ее с травмами и ушибами забрали в больницу.

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На следующий день подозреваемого задержали. Ему собираются предъявить подозрение по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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