К Новому году готовы! В Харькове собрали главную елку (фото, видео)

В среду, 1 декабря, в Харькове собрали главную елку. Место возведения обнесли металлическим забором.
Об этом сообщил фотограф Василий Голосный на своей странице в Facebook.
Елку уже поставили
Как стало известно, в Харькове уже установили и собрали главную елку города. Красавица искусственная и имеет металлические конструкции и декор.
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Место возведения елки обнесли металлическим забором.
Вокруг главной елки также установили металлические конструкции.
В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны
В Киеве на Софийской площади начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.
Рабочие выгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти еще часть елочных конструкций.
В столицу уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.
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