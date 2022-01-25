Как и на чем можно сэкономить с картой харьковчанина? Рассказываем

С картой можно бесплатно посетить зоопарк, а также делать покупки и получать низкую цену на оплату ряда коммунальных и административных услуг

Это именная карта, которая заменит собой электронный билет / Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 25 января, в Харькове можно рассчитываться "Карточкой харьковчанина" за проезд в троллейбусах, трамваях и метро. С карточкой можно будет получить скидки в некоторых супермаркетах, коммунальных аптеках и на заправках. Однако получить ее смогут только жители Харькова.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, что нужно знать о "Карточке харьковчанина".

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Что это за карта?

Это именная карта, которая заменяет собой электронный билет. Благодаря карте можно бесплатно посетить зоопарк, а также делать покупки и получать низкую цену на оплату ряда коммунальных и административных услуг.

"Карта харьковчанина". Фото: соцсети

"Карточек харьковчанина" несколько?

Льготная

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До 50 бесплатных поездок в месяц в троллейбусе и трамвае, до 50 бесплатных поездок в месяц в метрополитене;

специальная (низкая) цена на оплату ряда коммунальных и административных услуг;

бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, находящихся на его территории);

получение других преимуществ с помощью "Карты харьковчанина" (доставка еды и т.д.).

С льготной "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:

образовательные мероприятия (курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и т.п.);

медицинские учреждения (аптеки, центры медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии);

продуктовые супермаркеты и точки продажи;

спортивные клубы, танцы, йога и т.д.

Школьная

пользоваться, как проездным;

заниматься активными видами спорта по специальной социальной цене (спортивные клубы, танцы, йога, прокат велосипедов и/или самокатов и т.п.);

получать другие преимущества с помощью "Карты харьковчанина" (доставка цветов, еды и т.д.);

бесплатно посещать Харьковский зоопарк.

Со школьной "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:

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заведения отдыха (рестораны, кафе, SPA-комплексы и т.п.);

заведения досуга (кинотеатры, квест-комнаты, гольф-клубы и т.п.);

образовательные мероприятия (курсы иностранных языков, кружки по интересам и т.п.);

медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии и т.п.);

заведения красоты (салоны красоты и т.п.);

канцелярские и образовательные магазины для школьников;

продуктовые супермаркеты и точки продажи еды.

Для обычного жителя

проездной;

бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, находящихся на его территории);

привилегии на АЗС города Харькова;

получение других преимуществ с помощью "Карточки харьковчанина" (доставка цветов, еды и т.д.).

С обычной "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:

заведения отдыха (рестораны, кафе, SPA-комплексы и т.д.);

заведения досуга (кинотеатры, квест-комнаты, гольф-клубы и т.д.);

образовательные мероприятия (курсы иностранных языков, частные курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и т.д.);

медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии и т.д.);

заведения красоты (салоны красоты, центры коррекции фигуры и т.д.);

продуктовые супермаркеты и точки продажи;

спортивные клубы, танцы, йога, прокат велосипедов и/или самокатов.

Студенческая

с 1 сентября по 30 июня до 30 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в трамвае и троллейбусе, до 60 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в метрополитене;

бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, находящихся на его территории);

получение других преимуществ.

Со студенческой "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:

заведения отдыха (рестораны, кофейни, SPA-комплексы, гольф-клубы и т.д.);

заведения досуга (кинотеатры, квест-комнаты и т.д.);

образовательные мероприятия (курсы иностранных языков, частные курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и т.д.);

медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии и т.д.);

заведения красоты (салоны красоты, центры коррекции фигуры и т.д.);

заведения, облегчающие процесс обучения (типографии, точки продаж книг и т.д.);

продуктовые супермаркеты и точки продажи;

спортивные клубы, танцы, йога, прокат велосипедов и/или самокатов.

Кто может получить карточку

"Карточку харьковчанина" для проезда в городском электротранспорте выдается жителям города, желающим, которые имеют официально трудоустройство в Харькове и студентам, которые учатся в городе.

Как получить "Карточку харьковчанина"

Необходимо заполнить анкету в бумажном или электронном виде. Заполненную анкету можно подать в:

ЦНАП г. Харькова;

УТСЗН г. Харькова;

администрации районов Харьковского городского совета;

Также нужно будет предъявить паспорт.

Сколько стоит проезд в Харькове

В Харькове цена проезда в общественном транспорте в среднем немного меньше, чем в других города Украины. В метро билет стоит 5 гривен, в трамвае и троллейбусе нужно заплатить 4 гривни, а в маршрутках – от 6 до 7 гривен.

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