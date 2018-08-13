Как линяет питон, крепкий ли клюв у попугая и правильный ли прикус у хорька: как работает особенный доктор

Врач не отказывает никому. Говорит, ветеринария — его работа, хобби и призвание

Ветеринары страны 12 августа отметили профессиональный праздник. В Харькове корреспонденты "Сегодня" нашли особенного доктора. Он знает – как линяет питон, крепкий ли клюв у попугая и правильный ли прикус у хорька. Пациенты этого врача — экзотические животные. С перьями ли, с шерстью или с чешуей — его не боятся и охотно идут на руки.

Нафаня на приеме у врача спокоен и терпелив. Немного волнуется во время маникюра. Свою морскую свинку Марина регулярно водит на профосмотр к любимому ветеринару. Зубы показывает, но не кусает. Хотя пальцы ветеринара многие животные знают на вкус.

"Кусали попугаи, кусали ящерицы, черепахи, хорьки, есть даже очень темпераментные грызуны — кролики, которые тоже кусаться резцами. Это их природа, защитные механизмы — это мы люди должны уже под них подстраиваться", – признается ветеринар Евгений Ильченко.

В холле прививки ждут хорьки Лило и Стич. У врача к ним свой подход.

"Просто это надо увидеть: когда он их берет на руки — они как одно целое. Он (показывает на хорька) в него вообще влюблен", – рассказывает хозяин хорьков Евгений Кичко.

Доктор Ильченко лечит даже тех животных, за которых другие ветеринары не берутся. Птиц, змей или ящериц — как эта агама – и других маленьких экзотов.

За лапку этого йеменского хамелеона переживает и его хозяйка. Роки упал с потолка.

"В принципе, он любознательный — ему все интересно. Он любит с карниза упасть, за что я начинаю переживать и бегом ехать, делать рентген", – говорит хозяйка хамелеона Елена Двигун.

Осмотр показал, что Роки в порядке. Доктор прописывает хамелеону прогулки с хозяйкой на свежем воздухе. Уверен, лучшие лекарства – это забота, любовь и правильное питание.

А вот у кролика Йоси с последним пунктом перебор. Его посадили на диету.

"Мы, когда приняли решение взять животное, то первое, что было, — нам нужно было обязательно найти врача. Нам посчастливилось, мы с первого раза нашли Евгения Валерьевича", – вспоминает хозяйка кролика Анна Свищева.

Разношерстные в прямом смысле пациенты едут к 25-летнему специалисту со всего города. Врач не отказывает никому. Говорит, ветеринария — его работа, хобби и призвание.

Напомним, овчарка Ева стала мамой для 7 выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко.

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