Как обманывают украинцев: ТОП-6 ловушек аферистов

С каждым годом мошенники становятся более изобретательными и придумывают новые схемы выманивания денег у доверчивых харьковчан, хотя и не гнушаются и старыми способами. "Сегодня" собрала самые распространенные уловки аферистов.

По словам правоохранителей, только в 2017-м в Харькове и области подозрение в мошенничестве объявили 668 злоумышленникам, а этот вид преступлений является одним из самых популярных в регионе. В полиции советуют не верить в сказочные обещания незнакомцев и проявлять бдительность в интернете.

Чтобы не попасться на крючок аферистов, стоит сделать пару кликов. "Вбейте номер телефона в поисковик, и вам сразу покажет всю информацию о нем. Есть черные доски, на которых пострадавшие оставляют отзывы", — говорит замначальника отдела Слобожанского управления киберполиции Дмитрий Капризин и советует любителям онлайн-шопинга не экономить на наложенных платежах.

ЛОВУШКА 1. СУЛИЛИ МАШИНУ НА САЙТЕ-БЛИЗНЕЦЕ

Доверчивые харьковчане нередко хотят поверить в чудо и в то, что без каких-либо усилий можно сорвать большой куш. Этим и воспользовались мошенники, которые делали массовую рассылку смс-сообщений о выигрыше автомобиля Kia, Hundai или Toyota. "Злоумышленники разместили в сети большое количество сайтов, которые были практически идентичной копией сайтов официальных представителей торговых марок. Там были размещены номера телефонов людей, которые якобы выиграли автомобили", — рассказывает замначальника отдела Слобожанского управления киберполиции Дмитрий Карпизин. Когда человек заходил на сайт, где видел логотипы и свой номер в числе счастливчиков, верил в чудо и звонил по указанным телефонам. Тогда в игру включались мошенники, которые просили звонящих оплатить от 1,5 до 5% стоимости авто, мотивировав такую сумму "налогами" и "пошлинами". Доверчивые люди переводили деньги, но оставались ни с чем. "По двум злоумышленникам заочно было вынесено решение о содержании под стражей, в данный момент они находятся в розыске, предположительно пребывают на временно неподконтрольной Украине территории", — говорит Дмитрий Карпизин.

ЛОВУШКА 2. ПРЕДОПЛАТА ЗА ТОВАР И ДАННЫЕ КАРТЫ

Под прицелом аферистов чаще всего оказываются посетители сайтов, на которых украинцы размещают объяв¬ления о купле-продаже товаров. Так, правоохранителям удалось задержать троих злоумышленников, от действий которых пострадали 68 человек. "Они оставляли на сайте объявления по продаже чего-либо, в дальнейшем получали плату — в стопроцентном размере или же предоплату за отправку, но сам товар, естественно, не отправляли", — говорит заместитель начальника отдела Слобожанского управления киберполиции Дмитрий Карпизин. На уловки мошенников попадаются и продавцы, у которых под предлогом оплаты выманивают данные о банковской карте, а позже снимают деньги. И банкиры, и правоохранители просят не называть кодов и секретных данных неизвестным.

ЛОВУШКА 3. ТОРГ ЗА АВТОНОМЕРА И ДУБЛИКАТЫ

Не теряет популярности и воровство автомобильных номеров, которые мошенники предлагают вернуть владельцу за вознаграждение. "Злоумышленники действуют по определенной схеме: снимают номерные знаки с автомобилей и прячут их недалеко от места преступления. На лобовом стекле оставляют записку с номером своего мобильного. Когда потерпевший звонит, ему дают номер банковской карты, куда нужно перевести деньги, после чего говорят, где спрятаны номера", — рассказывают в отделе коммуникации облуправления Нацполиции. С начала года в Холодногорском отделе полиции зарегистрировали несколько подобных заявлений от автолюбителей. После этого правоохранителям удалось задержать 38-летнего ранее судимого мужчину, которому теперь грозит до трех лет тюрьмы.

По словам главы отдельного подразделения "Авто Евро Сила Харьков" Романа Старченко, зачастую, несколько групп похитителей курирует один человек, который и собирает деньги. Сумма вознаграждения на старте переговоров составляет в среднем $100, но ее можно снизить до 300 грн. "Но лучше не идти на поводу у аферистов. Покупая машину, стоит заказать дубликаты номеров, а после инцидента — писать заявление в полицию", — советует Старченко.

ЛОВУШКА 4. РОДСТВЕННИК УГОДИЛ В ПОЛИЦИЮ

Выманить деньги мошенники пытаются, прикидываясь родственниками либо "полицейскими", которые за вознаграждение согласны "не открывать уголовное производство". Легенду аферисты используют обычную: родственник совершил уголовное преступление, а чтобы спасти его от тюрьмы нужно заплатить. Мамам и бабушкам, которые находятся под впечатлением, часто не приходит в голову перезвонить детям, они поспешно отдают деньги аферистам. "Два года назад среди ночи позвонил парень, прокричал: "Мама, выручай", — и отключился". Дальше общение велось посредством смс, в которых меня просили пополнить телефонный счет, причем сумма росла с каждым часом. Было комично вести переписку, учитывая тот факт, что годовалый сын в то время спал на руках", — говорит харьковчанка Инна Полишко.

По данным полиции, чаще всего промышляют этим осужденные колоний или заключенные СИЗО, правда, верят им, в основном, пожилые люди. Весьма активными телефонные мошенники были в 2013—2014 годах, сейчас они звонят реже, но все равно в области за год фиксирует около 300 таких фактов. "За последний год мы задержали четыре преступных группы, в одной из них были иностранцы", — уточняет начальник отдела управления уголовного розыска ГУ НП в регионе Валерий Горбунов.

ЛОВУШКА 5. КУПОНЫ ВОЗЛЕ МАРКЕТОВ И КОНВЕРТЫ

Выманивают мошенники деньги у людей и в общественных местах среди белого дня. Особо не церемонясь, они могут ожидать старушек возле супермаркетов с предложением принять участие в акциях, обычно с нереально выгодными условиями. Например, в конце прошлого года мошенники обещали скидки на покупки в определенных торговых точках, но для этого "участникам акции" нужно было подтвердить свою платежеспособность. Жертва приносила сбережения, который вкладывали в "акционный" конверт и запечатывали, но потом умело подменяли. В итоге люди получали пакет, но не с деньгами и скидочными купонами, а с газетными обрезками. "Мы задержали группу из 18 человек. Сейчас они находятся под стражей", — говорит Валерий Горбунов. По этому делу полицейские установили 30 потерпевших, а сумма убытков составляет 1,5 млн грн.

ЛОВУШКА 6. ДЕШЕВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ И УСЛУГИ

Аренда жилья — еще одна благодатная тема, на которой умело наживаются аферисты, заманивая потенциальных жертв низкой стоимостью апартаментов. Не жалея денег, мошенники могут снять жилье всего на сутки, а наивным квартиросъемщикам обещают сдать его на длительный срок. "В декабре подыскивал себе квартиру, в объявлении обещали сдать жилье за 3000 грн на Коммунальном рынке. Мужчина по телефону уверял, что он хозяин и покажет мне квартиру. А на месте меня ждала женщина, которая оказалась и родственницей, и риелтором одновременно. Документы мне не показали, а хозяин якобы не смог отлучиться с работы. Меня смутила ситуация, и я отказался от затеи", — говорит харьковчанин Михаил Выходченко. А вот до осмотра жилья дело не доходит, если человек попался на схеме предоставления информационных услуг. Заплатив деньги, потенциальный квартиросъемщик получает номер телефона, якобы владельца квартиры, который потом не берет трубку. Стражи порядка предостерегают: нередко мошенники предлагают сразу же подписать документы об аренде жилья. "При подписании люди невнимательно читают условия договора, в котором написано, что оплачивают не аренду, а информационные услуги. В этом случае доказывать что-либо очень сложно", — рассказывает Валерий Горбунов.

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