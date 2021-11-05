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Как получить прививку от COVID-19 для ребенка – инструкция (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
5 ноября, 11:24
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Вакцинацию могут получить дети от 12 лет
Прививку детям делают вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech / Коллаж "Сегодня"
Прививку детям делают вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech / Коллаж "Сегодня"

В Украине прививку от коронавирусамогут получить дети в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинируют их в медицинских учреждениях и и в центрах массовой вакцинации.

Об этом сообщает портал Helsi, пишет РБК-Украина.

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Подробности

Для вакцинации ребенка от коронавируса необходимо иметь с собой лишь форму 063/0, в которую внесены все плановые прививки ребенка. Ее можно получить у семейного врача или педиатра.

Прививку детям делают вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром по прививке", – говорится в сообщении.

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Данные о вакцинации ребенка возможно посмотреть в личном кабинете в разделе "Мои вакцинации", если медучреждение, где была сделана прививка, работает с Helsi.

"Чтобы просматривать прививку ребенка нужно попросить вашего врача подтвердить вашу связь в системе", – пишут на портале Helsi.

Вакцинация детей в Харькове

За неделю в Харькове вакцинировали 400 школьников, пишет "Суспільне". Прививку делают только с разрешения родителей и в их присутствии. Осложнений у детей не было.

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Доверяют ли люди вакцинации?

Вакцинация– это единственный эффективный способ преодоления пандемии COVID-19, утверждают в Минздраве. Но сегодня как в Украине, так и в мире существует недоверие к вакцинам против COVID-19.

Одна из причин такого недоверия – распространение ложной информации о вакцинации.

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