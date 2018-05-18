Как в голливудском фильме: в Харькове силовики задержали внедорожник с оружием
Операция произошла на перекрестке проспекта Науки и улицы Откара Яроша
Фото: NewsRoom
Фото: NewsRoom
Фото: NewsRoom
Фото: NewsRoom
Сегодня в центре Харькова посреди белого дня силовики задержали злоумышленников, которые, возможно, на внедорожнике перевозили оружие. Об этом "Сегодня" сообщили очевидцы задержания.
Операция произошла на перекрестке проспекта Науки и улицы Откара Яроша около 11:00.
"Все было как в голливудском фильме. Я стоял на перекрестке, когда увидел, как вылетели два автомобиля группы захвата. Оттуда оперативно выскочили силовики, окружили черный внедорожник, вытащили людей, которые в нем находились, и повязали их", – рассказывает харьковчанин Дмитрий.
На месте происшествия очевидцы видели оружие на земле, а также сотрудников правоохранительных органов. Операция продолжается.
В отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области сообщили, что к задержанию не имеют отношения.
Напомним, в Хмельницком был задержан торговец оружием. Вместе с пистолетами и патронами оперативники изъяли полкило марихуаны.
Ранее в Запорожье военная прокуратура задержала торговца оружием. У подозреваемого нашли пистолет-пулемет, револьвер и винтовку.
А власти Туниса задержали судно с оружием, вышедшее из России.
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