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Катастрофа Ан-26: "черные ящики" расшифровали

30 сентября, 15:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во время расшифровки были проблемы со звуком

Бортовые самописцы военного самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом в Харьковской области, расшифровали.

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Об этом заявила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат уточнила, что во время расшифровки были проблемы со звуком. Комитет Рады уже ознакомился с информацией, которую получили с "черных ящиков".

"Сегодня нам доложили, что "черные ящики" были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", – заявила она.

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Напомним, вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Они совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

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Правоохранители сейчас рассматривают четыре версии крушения самолета: ошибка пилота, неисправность двигателя, неисправность бортового оборудования и даже теракт. Сайт "Сегодня" также публиковал имена 26 погибших в авиакатастрофе.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение самолет харьковская область расшифровка черный ящик
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