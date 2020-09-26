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Катастрофа Ан-26: почему затягивается идентификация тел погибших

26 сентября, 21:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Идентификация тел погибших уже началась

Идентификация тел погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсантов началась сегодня, 26 сентября, но большинство тел придется опознавать с помощью ДНК-экспертизы.

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Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в Харьковском университете Воздушных сил им. И. Кожедуба.

Прощание во вторник, 29 сентября, как сообщалось ранее, может состояться лишь с теми, кого удастся опознать.

"Будет проводиться комплексная экспертиза, в том числе идентификация по зубам. Затягивать никто не будет, иначе возможен скандал", - заявили в университете.

В свою очередь авиаэксперт Богдан Долинце предположил, что для быстрой экспертизы тел погибших в Украине нет необходимой технологической базы, поэтому на исследование понадобится определенное время.

Напомним, ранее глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что после крушения Ан-26 в Харьковской области на идентификацию погибших потребуется до трех недель, поскольку их тела в катастрофе были серьезно изувечены.

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В университете ранее сообщали, что прощальная церемония с большинством курсантов и членов экипажа, которые погибли в результате крушения Ан-26, может состояться во вторник, 29 сентября.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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