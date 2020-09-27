Катастрофа Ан-26: в каком сейчас состоянии единственный выживший

20-летний парень потихоньку идет на поправку и уже нормально общается с врачами

Единственный выживший в катастрофе Ан-26 вблизи Чугуева курсант Вячеслав Золочевский сейчас находится в больнице, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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Об этом сообщил агентству АрмияInform старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук.

По словам врача, 20-летний студент летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.

В целом его состояние врачи оценивают как средней тяжести с положительной динамикой, практически как удовлетворительное.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.

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А вот Вячеславу Золочевскому удалось выжить. После крушения самолета к парню в больницу приходил президент Владимир Зеленский. Курсант рассказал главе государства, что пытался спасти своего товарища, который горел, но тот все равно в результате умер от ожогов. Президент назвал это "героизмом посреди поля смерти". После этого Зеленский вышел из больницы и пообщался с матерью выжившего курсанта.

Видео: Офис президента

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом стала одной из семи крупнейших авиакатастроф за всю историю независимости Украины. Остальные шесть – в инфографике "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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