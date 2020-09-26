Катастрофа под Чугуевом: "черные ящики" из обломков пока не извлекли, названа причина

На месте крушения Ан-26 под Чугуевом продолжаются работы по поиску и эвакуации тел погибших из обломков самолета. После их завершения извлекут и "черные ящики".

Об этом на заседании Кабмина заявил председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы, вице-премьер Олег Уруский.

"Черные ящики" находятся в хвостовой части самолета. К ним пока нет доступа, поскольку не закончена работа с телами погибших. Как только она будет завершена, представители ГСЧС смогут добраться до бортовых самописцев", - заверил он.

Напомним, что трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуев. На борту самолета находились 27 человек – 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один человек – курсант Вячеслав Золочевский

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

На данный момент найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит приступить к расследованию причин, условий и обстоятельств трагедии, чем займется созданная Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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