Казна Харькова 2019: на что выделят деньги

В Харькове депутаты горсовета собрались на очередную сессию. В повестке дня было больше 60 вопросов, но самый главный — проект бюджета города на 2019 год.

Заседание горсовета началось с обсуждения нового военного статуса первой столицы.

"Никакой паники не должно быть, никаких ограничений свобод граждан нет и не будет. Я уверен, что никаких очередей не будет. Будет нормальная мирная спокойная жизнь. Мы должны сделать все для разъяснительной работы населению города Харькова", — заявил мэр Геннадий Кернес, пообещав также харьковчанам, которые продолжают сидеть без тепла, устранить проблемы с отоплением, наказать виновных и сделать перерасчет за неполученное тепло.

КАЗНА. Первым делом избранники приступили к рассмотрению бюджета на 2019 год. По словам вице-мэра Татьяны Таукешевой, кошелек города в следующем году пополнится на 12,8 млрд грн, правда, в этой сумме не учтены межбюджетные трансферы из областного бюджета.

Потратить же в следующем году планируют 13,8 млрд грн. Эта сумма растет, объясняют в мэрии, из-за того, что городу передают все больше новых полномочий, которые не обеспечены финансами.

"В связи с этим городская власть планирует привлечь заимствования в бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа объемом 1 млрд грн", — говорят в мэрии.

На социально-культурную сферу города планируют потратить 44,7% всех расходов, а это — 6 млрд 168 млн грн. При этом на развитие инфраструктуры города заложено 4 млрд 527,1 млн грн. На образование в 2019-м выделили 3,8 млрд грн, из которых 1,3 млрд — субвенция из госбюджета. Медицину "оценили" в 1,5 млрд: 412,7 млн грн этой суммы планируют выделить из горказны, остальные — ждут в качестве госсубвенции. На соцзащиту населения и соцобеспечение города потратят 558,8 млн грн. При этом на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство в городе выделят 3,682 млрд грн, а на строительство, реконструкцию, ремонт инженерных сетей направят 495,3 млн грн.

Проголосовали депутаты и за Программу социального и экономического развития Харькова, в которой спрогнозировали прирост среднемесячной заработной платы на 15,4% и создание 20 000 рабочих мест в городе.

КАДРЫ. Не обошлось на сессии и без кадровых назначений. Так, на должность вице-мэра была назначена Татьяна Овинникова, которая с 29 ноября будет заниматься архитектурными, земельными и вопросами градостроительтсва. Напомним, ранее суд отстранил ее от занимаемой должности из-за подозрения по делу о так называемой кооперативной схеме.

Также депутаты приняли обращение к председателю ВР Украины Андрею Парубию, в котором попросили предоставить право голосовать на местных выборах вынужденным переселенцам. В горсовете говорят, что 4% украинских избирателей не могут воспользоваться своим законным правом уже четвертый год.

Только в Харькове на учете находится 87 200 внутренне перемещенных лиц.

НОВЫЕ ИМЕНА ДЛЯ СКВЕРОВ

Во время сессии депутаты также решили переименовать три сквера в районе площади Героев Небесной Сотни. Жарких споров новые названия в сессионном зале не вызвали, правда, некоторых возмутило название "Судейский", которое получил сквер за зданием Харьковского апелляционного суда. Ранее он назывался Красноармейским. Сквер же перед зданием служителей Фемиды получил имя Героев Небесной Сотни. Зеленая зона между улицей Шота Руставели, проспектом Гагарина и Нетеченской набережной, которая ранее носила имя Руднева, стала Михайловским сквером, в честь Михайловской церкви, которая возвышалась в этом месте до 1961-го.

Получил имя и ранее безымянный сквер на пересечении улицы Тринклера и проспекта Независимости у областной стоматполиклиники. Его назвали в честь актрисы Людмилы Гурченко, которой в июле установили здесь памятник.

Напомним, Рада приняла бюджет-2019 в первом чтении.

Добавим, что курс доллара на конец 2019 года, по расчетам правительства, должен составлять 29,4 грн, то есть даже меньше, чем расчетный показатель на конец 2018 года (30,1 грн). Таким образом, прожиточный минимум, если измерять его в долларах, в 2019 году будет составлять порядка 69 долларов (в 2018-м – 61 доллар). Минимальная пенсия – 57 долларов в месяц (в 2018-м – 49 долларов).