Кернес действительно в тяжелом состоянии. В мэрии подтвердили слухи

У Кернеса действительно отказала вторая почка. Врачи хотят посмотреть динамику, и только на следующей неделе смогут сказать, когда мэр вернется в Харьков.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Да, к сожалению, это правда. Но вообще никаких прогнозов по поводу работы почек нет. Хотят посмотреть динамику. На следующей неделе будет ясно, вернется ли он в обозначенные Павлом Фуксом даты (30 декабря, – Ред.)", – сказал он.

Напомним, ранее сын Геннадия Кернеса Кирилл прокомментировал информацию СМИ о том, что у мэра Харькова отказала вторая почка. Он заявил, что ничего не знает об ухудшении здоровья его отца.

Также "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к дате возвращения мэра Харькова. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

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