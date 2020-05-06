Кернес хочет открыть метро в Харькове уже в мае

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о желании возобновить движение метро уже в мае, однако город будет ждать соответствующего решения правительства.

Об этом харьковский городской голова заявил в комментарии телеканалу "НАШ".

По словам мэра, он хотел бы, чтобы уже с 12 мая в Харькове восстановили движение метрополитена.

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В то же время, Кернес предложил премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству делать больше для малого и среднего бизнеса.

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"Премьер-министр Шмыгаль ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это "рассадники" коронавируса", - заявил харьковский городской голова.

Напомним, ранее в столичном метрополитене опровергли новость о том, что подземка возобновит свою работу не раньше конца весны. Как оказалось, точная дата возвращения самого быстрого и удобного транспорта столицы по-прежнему неизвестна и напрямую зависит от решения властей о карантине.

Как уже писали новости "Сегодня", карантин в Украине продлили до 22 мая:

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