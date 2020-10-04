Три недели до выборов. Что известно о состоянии Геннадия Кернеса

Через три недели в Украине состоятся местные выборы. На пост главы Харькова баллотируется нынешний мэр Геннадий Кернес. Однако уже несколько недель город функционирует без него. Последняя информация от Кернеса была текстовая, а собрания сессии перенесли на неопределенный строк. Известно, что у мэра обнаружили коронавирус и он лечится в немецкой клинике "Шарите". Однако заявления властей не убеждали местных жителей: история его болезни все больше обрастала слухами. "Сегодня" разделили фейки от правды о здоровье Кернеса и его участии в выборах.

С чего все начиналось?

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14 сентября стало известно, что Геннадий Кернес находится в больнице. Болел он якобы еще с 10 сентября. В соцсетях появилась информация о том, что состояние мэра тяжелое. Однако в мэрии Харькова отрицали это. Вскоре у главы города подтвердили COVID-19 и воспаление легких.

Сначала власти утверждали, что Кернес не будет лечиться за границей. Но спустя сутки в городе заметили целый кортеж автомобилей скорой помощи, который потом стоял в аэропорту. Харьковского главу в тяжелом состоянии все таки госпитализировали в немецкую клинику "Шарите". Это элитный и самый большой медицинский комплекс в Европе. В частности, там после отравления спасали российского оппозиционера Алексея Навального.

Кернеса якобы везут в аэропорт

Инсульт, смерть и кома: какие фейки "понеслись" в интернете

Сразу после того, как стало известно о госпитализации Кернеса в городскую больницу, в Сети "поползли" слухи о его болезни. Так, сначала на местных сайтах и пабликах в соцсетях начали писать, что мэр в коме и у него отек головного мозга. Затем появилась теория о том, что у Кернеса случился инсульт, и теперь у него появились проблемы с устной речью.

После прилета в Германию харьковские СМИ публиковали информацию, что якобы Кернеса привезли в клинику "Шарите" для серьезной операции. Ссылаясь на собственные "источники", они писали, что "проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились".

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Однако на этом домыслы людей не закончились. 1 октября харьковские соцсети накрыла волна слухов о том, что городской глава Харькова и вовсе умер.

Фото: ТРУХА Харьков

Что говорят власти?

На публике глава Харькова не появлялся уже более 40 дней, а первая информация о болезни Кернеса появилась из неофициальных источников. Хоть и слухи распространились молниеносно, в мэрии ситуацию начали комментировать только спустя сутки. За это время в Сети и местных СМИ появилось много фейков, которые местные власти постоянно опровергали.

О неправдивости слухов говорили и приближенные к мэру люди. Они опровергали информацию о его тяжелом состоянии, коме, инсульте и других, по их словах, выдуманных болезнях. Позже их опроверг и раз сам Кернес. У себя на странице он написал, что в Харькове у него была "вся нужная помощь, рядом семья, команда" и был уверен, что скоро пойдет на поправку.

Уже после приезда в немецкую клинику о ситуации рассказал и директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Он подчеркнул, что Кернес не хотел покидать Украину, а в тяжелом состоянии оказался из-за "отголоска выстрела" – ранения, которое он получил еще в 2014 году.

"В результате этого покушения был поврежден позвоночник и костной мозг, печень", – сказал он.

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В свою очередь приближенный к главе Харькова бизнесмен Павел Фукс рассказал, что Кернес находится в сознании, но ему не разрешают пользоваться гаджетами.

Затем в сети несколько раз публиковали фото заключения медиков немецкой клиники о том, что Кернес идет на поправку.

Заключение медиков

Однако людям это все казалось не очень убедительным. В местных Telegram-каналах отмечали, что в этой же клинике лечился российский оппозиционер Алексей Навальный и он мог публиковать фото и посты в соцсетях. В то время как Кернесу это якобы запретили. После этих обсуждений и появились слухи о смерти главы города.

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А 2 октября на это отреагировали в горсовете иопровергли информацию. Там подчеркнули, что гаджетами нельзя пользоваться именно в отделении, в котором находится Кернес, а не во всей больнице. Также сообщили, что лечащий врач мэра официально подтвердил улучшение состояния главы города. В тот же день бизнесмен Павел Фукс, ссылаясь на супругу харьковского мэра Оксану Гайсинскую, сообщил, что Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на COVID-19.

А что с выборами?

22 сентября появилась первая информация, что Геннадий Кернес все же будет бороться за кресло мэра на выборах в этом году. Пасынок харьковского градоначальника рассказал, что немецкие врачи якобы уже планировали его выписку.

На следующий день, 23 сентября, партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков" выдвинула его кандидатом.Заместитель мэра Игорь Терехов сообщил, что Кернес скоро вернется в город.

Эффект бумеранга. Кернес VS коронавирус

Геннадий Кернес отличился своим недоверчивым отношением к коронавирусу и карантину в Украине, после чего болезнь сама его сразила. Например, в начале эпидемии мэр Харькова отказывался закрывать метрополитен. Однако вскоре городскую подземку все же закрыли. Когда марте начались проблемы с транспортом, Кернес на сессии горсовета напугал харьковчан ситуацией в Италии.

"В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - сказал Кернес.

В августе, когда количество зараженных существенно выросло и город внесли в "красную" карантинную зону, Кернес снова отказался вводить новые ограничения. Также сообщалось, что сам мэр неодноразово нарушил правила карантина, когда приходил в горсовет без маски.

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