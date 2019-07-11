Кернес: Памятник Жукову в Харькове восстановлен за благотворительные средства "Оппозиционного блока"

По словам мэра Харькова, памятник был восстановлен в рамках действующего законодательства

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову, снесенный активистами, был восстановлен 11 июля в Харькове. Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, бюст восстановлен за благотворительные средства партии "Оппозиционный блок". Мэр также акцентировал внимание на том, что в случае, если памятник снова повредят, он будет опять восстановлен.

"Каждый год, празднуя День победы, мы говорим о том, что чтим и помним погибших, вот мы чтим и помним погибших и делаем все для того, чтобы эта память была вечной. Что касается маршала Георгия Жукова, могу сказать, что конкретно он принимал участие в освобождении Украины и, в том числе, Харькова. Поэтому, если мы живем в цивилизованном обществе, то только суд должен принимать решение, стоять этому бюсту или нет. Если же снова будет нагло и бесцеремонно повален этот памятник, я обещаю, что он будет опять восстановлен", – подчеркнул Геннадий Кернес.

По словам мэра, памятник был восстановлен в рамках действующего законодательства. В частности, согласно Закону Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", долг государства и граждан – уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, о ветеранах войны, участниках украинского освободительного движения и жертвах нацизма.

По словам Евгения Мураева, восстановление памятника маршалу Жукову – ответ на попытки предать забвению подвиг людей, освободивших Украину от нацистов.

"Восстановленный памятник Жукову в Харькове – это правильно. Это справедливо. Это соответствует принципам демократии и, что еще важнее, Конституции Украины, которую мы уважаем. Как и историю своей страны", – подчеркнул народный депутат.

Напомним, 2 июня группа активистов снесла памятник маршалу Жукову. После этого инцидента Геннадий Кернес заявил, что намерен восстановить монумент. По факту сноса памятника полиция открыла два уголовных производства.

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