Кернес предложил дезинфицировать пассажиров метро в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о возможности работы городского метрополитена при условии проведения дезинфекции пассажиров.

"Мы могли бы поставить там определенные заслоны и кабинки для санитарного контроля для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая, как говорится, не испачкает их одежду", - заявил градоначальник.

Он добавил также, что метро – это самый безопасный и удобный вид транспорта в городе с миллионным населением.

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"Логика простая: метро необходимо открыть. Наземный транспорт чем-то отличается от подземного? В подземном – вытяжка лучше. Из-за послабления карантина люди начали ходить на работу, они едут в наземном транспорте, где тесно и душно", – подчеркнул Кернес.

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Напомним, ранее Кернес заявил о желании возобновить движение метро уже в мае, однако город будет ждать соответствующего решения правительства.

Напомним, ранее в столичном метрополитене опровергли новость о том, что подземка возобновит свою работу не раньше конца весны. Как оказалось, точная дата возвращения самого быстрого и удобного транспорта столицы по-прежнему неизвестна и напрямую зависит от решения властей о карантине.

Как уже писали новости "Сегодня", карантин в Украине продлили до 22 мая:

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