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Кернес пугал харьковчан: "В Италии уже никто не ездит, там одни трупики"

18 марта, 17:27

Руслан Ровик

Мэр Харькова заявил о ситуации в Италии из-за вспышки коронавируса

В Харькове, где утром 18 марта люди штурмовали маршрутки, пытаясь доехать на работу, мэр города Геннадий Кернес рассказал о ситуации в Италии, где не стали ограничивать работу транспорта.

Заявление градоначальника прозвучало на внеочередной сессии городского совета.

"В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - сказал Кернес.

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Напомним, что накануне в Харькове из-за карантина закрыли метро, и многие горожане, пытаясь хоть как-то доехать на работу, штурмом брали автобусы и трамваи.

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Накануне в Харькове ужесточили противоэпидемические меры – закрыли кафе и общепиты. Изначально мэр Геннадий Кернес отказывался приостановить работу метро, но после того, как президент пригрозил уголовной ответственностью, подземку все-таки закрыли.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19, два из них летальных.

Чтобы не допустить распространения инфекции во многих городах страны уже действуют суровые меры карантина. В то же время врачи признаются, что не знают, насколько коронавирус распространился по Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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