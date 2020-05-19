Кернес рассказал, когда в Харькове могут открыть метро

Мэр думает, что в харьковском метрополитене большого скопления людей не будет

В Харькове, в котором медики требовали "коронавирусных" выплат, метро могут открыть спустя час после соответствующего решения. Об этом рассказал мэр города Геннадий Кернес в эфире "Громадського радіо".

Кернес отметил, что даже во время карантина харьковский метрополитен не прекращал свою работу и подземный транспорт регулярно обкатывали.

"Считать метро точкой распространения коронавируса – неправильно. По сравнению с другим транспортом, где сейчас ездят толпы, в метрополитене можно организовать перевозку пассажиров с учетом соблюдения санитарных норм и исключить скопление людей", – отметил мэр.

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Напомним, ранее Геннадий Кернес рассказал о возможности работы городского метрополитена при условии проведения дезинфекции пассажиров. Также он заявил, что метро – это самый безопасный и удобный вид транспорта в городе с миллионным населением.

Также недавно Кернес заявил о желании возобновить движение метро уже в мае, однако город будет ждать соответствующего решения правительства.

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