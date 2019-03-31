Кернес рассказал о явке на выборах в Харькове

Городской голова спрогнозировал, что к концу дня в городе проголосуют около 65% избирателей

Фото: city.kharkov.ua.

Кернес рассказал о явке на выборах в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a8/b33/5ca0a8b3383b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a8/b33/5ca0a8b3383b7.jpg 2019-03-31T14:52:00+03:00 Харьков Городской голова спрогнозировал, что к концу дня в городе проголосуют около 65% избирателей

Явка избирателей в Харькове по состоянию на 12:00 составила около 15%. Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес после своего голосования. Около 13:00 он приехал на избирательный участок №631273 в Киевском районе.

"Харькову нужно дальше развиваться, укреплять самоуправление, создавать условия для работы и комфортной жизни. Харьковчане, как и все украинцы, ожидают от результатов этих выборов стабильности и перспективы", – сказал городской голова.



Отвечая на вопросы журналистов, Геннадий Кернес спрогнозировал явку на выборах: он считает, что проголосуют около 65% избирателей. К полудню на участки пришли около 15% харьковчан. "Конечно, будет второй тур. Но, думаю, и результаты первого всех удивят", – добавил он.

Тем временем, по сведениям ЦИК, по состоянию на 11:00 по региону явка составила 17,09%. Наибольшая явка 23,85% зафиксирована в ОИК №178 с центром в городе Первомайский, наименьшая явка составила 11,28% и зафиксирована ОИК №177 с центром в городе Изюм.



Отметим, в Харькове работают 611 избирательных участков, они открыты с 8:00 до 20:00.

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