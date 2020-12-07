Кернес собирается вернуться в Харьков к 30 декабря

Переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес, который почти три месяца проходит лечение от последствий коронавируса в немецкой клинике, планирует к 30 декабря вернуться в Украину.

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Об этом сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс в Telegram.

По словам бизнесмена, он сегодня разговаривал с Кернесом и тот интересовался, как Харьков готовится к Новому году.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось", – написал Фукс.

Он добавил, что мэр передает привет Харькову и харьковчанам и "планирует 30 декабря быть дома".

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Как известно, мэр Харькова с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. С тех пор Геннадий Адольфович не появлялся в Сети, на публике его не было еще дольше – с 23 августа. Местные жители писали об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

Ранее мы сообщали, что ТИК Харькова может перенести сессию горсовета, назначенную на 9 декабря, на более поздний срок, поскольку мэр Харькова Геннадий Кернес не сможет на ней присутствовать.

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