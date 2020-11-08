Кернес стал мэром Харькова по электронке. Последний раз его видели 53 дня назад

Геннадия Кернеса, который снова победил на выборах мэра 25 октября 2020 года, официально зарегистрировали харьковским городским головой – заявление о регистрации поступило в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию в электронном виде 7 ноября.

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Об этом сообщила председатель городской ТИК Ольга Мозговая, передает "Суспільне".

"Заявление о регистрации Харьковская городская ТИК получила от Геннадия Кернеса в электронном виде с электронной подписью", – уточнила Мозговая.

Городская ТИК в тот же день приняла постановление о регистрации Кернеса городским головой.

"Зарегистрировать Кернеса Геннадия Адольфовича Харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области", – говорится в постановлении.

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Отметим, Геннадий Кернес отсутствует в Украине уже 53 дня – 17 сентября он был переправлен частным самолетов в немецкую клинику "Шарите" для лечения последствий коронавируса COVID-19. С тех пор о здоровье харьковского мэра поступают довольно противоречивые сведения, даже появлялись слухи о его смерти, которые в его окружении опровергли.

Власти Харькова ожидают, что Геннадий Кернес вернется в Украину до начала сессии 20 декабря.

Напомним, на выборах мэра Харькова в октябре в третий раз победил Геннадий Кернес, за которого проголосовали 60,34% избирателей.

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