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Кернес в больнице: в мэрии прокомментировали сообщения о тяжелом состоянии главы Харькова

14 сентября, 18:12

Игорь Рец Игорь Рец

В мэрии опровергают слухи о коме Кернеса и заявляют, что общались с ним

Информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который ушел на больничный с 10 сентября, находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19 не соответствует действительности. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в мэрии Харькова. При этом нам отказались комментировать диагноз мэра Харькова, ссылаясь на врачебную тайну.

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"Сайт, который опубликовал информацию о том, что Кернес в коме и подключен к аппарату ИВЛ относится к недоброжелателям мэра. Подтверждений столь тяжелого состояния мэра нет", – сообщили нам в мэрии

Эту информацию публично подтвердил и первый заместитель Кернеса Игорь Терехов:

"Я сегодня общался, абсолютно с человеком все нормально, человек лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю данную информацию", – цитирует Терехова местный телеграмм-канал Харьков 1654

Интересно, что ранее СМИ называли Терехова в качестве "преемника" городского головы Харькова:

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"Кернес заболел коронавирусом. Под угрозой его участие в выборах. Как сообщают наши источники, на выборы экстренно готовят преемника. Харьковский мэр тяжело переносит заражение Covid-19. Вместо Кернеса на выборы может пойти его первый заместитель – Игорь Терехов. Сегодня у него создана страница в Фейсбуке, которая похожа не предвыборную", – сообщает телеграмм-канал PavlovskyNews.

Напомним, несмотря на быстрое распространение коронавируса, Кернес выступал против ужесточения карантина в городе. В частности, он заявлял, что останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в Харькове не будут.

Также напомним, в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро. Смотрите видео из подземки:

Видео: Telegram-канал "Веха"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков коронавирус геннадий кернес

Источник: Сегодня

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