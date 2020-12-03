Кернес возвращается в Харьков: мы проверили слухи

В Сети сообщили, что мэр пришел в сознание

В Сети активно пишут о том, что состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса улучшилось, и вскоре его перевезут в Украину.

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Сайт "Сегодня" обратился к официальных источникам и узнал, так ли это.

Что происходит?

Харьковский Telegram-канал "ТРУХА" со ссылкой на источник утверждает, что Кернес пришел в сознание. И на 29 декабря для него забронирован чартерный рейс в Харьков.

И что, правда?

О возможном возвращении городского головы его коллеги ответили не опровергая, но и не подтверждая на 100%.

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"Это личная информация. Если у горсовета будет позиция по этому поводу, то мы ее озвучим", – сказала нам пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская.

В свою очередь, директор департамента по делам информации и связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил о том, что, по последним данным, мэра идет на поправку.

Как известно, мэр Харькова с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. С тех пор Геннадий Адольфович не появлялся в Сети, на публике его не было еще дольше – с 23 августа. Местные жители писали об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

В мэрии эту информацию называют фейковой и подчеркивают, что политик вернется в Харьков до 10:00 20 декабря. "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к этой дате. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

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