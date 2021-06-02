"Кернес жив". Харьковчанин убрал тату на лице в память о мэре – видео

Спустя почти полгода после смерти Кернеса житель Харькова избавился от татуировки в его честь

Житель Харькова Евгений Ивашко вывел татуировку с надписью "Кернес жив", которую сделал после смерти мэра города.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

На видео изображено, как мастер убирает надпись над бровью мужчины.

Напомним, после смерти Кернеса в Харькове на парковке возле стадиона "Металлист" автолюбители провели флешмоб в память о мэре города. Харьковчане выстроили любимый жест Кернеса – Victory.

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Также сообщалось, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект и установить памятник.

На сессии депутаты Харьковского горсовета поддержали решение об увековечении памяти мэра города Геннадия Кернеса. Однако заявляли, что хотят больше конкретики, поскольку в тексте решения не указано, как именно увековечат память.