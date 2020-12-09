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Кернеса без присяги признали мэром Харькова

9 декабря, 11:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обновленный Харьковский горсовет собрался на первое заседание

Переизбранный мэр Геннадий Кернес сегодня, 9 декабря, получил соответствующие полномочия.

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Об этом сообщила председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открывала первую сессию горсовета нового созыва.

Как сообщает Depo.Харьков, она заявила, что Кернес был зарегистрирован городским головой в соответствии с результатами выборов.

Также Мозговая отметила, что в соответствии с законодательством, городской голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз. Однако Геннадий Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года.

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"В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", – отметила Мозговая.

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Ранее мы сообщали, что Кернес собирается вернуться в Харьков к 30 декабря.

Также напомним, в Харькове пикетируют горсовет, где проходит сессия с новоизбранными депутатами. По словам протестующих, тех депутатов, которые не будут отстаивать интересы общества, ждет мусорная люстрация.

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Харьков мэр сессия должность полномочия присяга геннадий кернес
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