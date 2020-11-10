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Кернеса нашли за полтора часа. Как и почему полиция искала мэра Харькова (видео)

10 ноября, 16:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местный житель написал заявление в полицию

Данные об исчезновении мэра Харькова Геннадия Кернеса не подтвердились. Глава города жив и сейчас долечивается в немецкой клинике "Шарите".

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Недавно полиция начала уголовное дело по факту исчезновения мэра, но уже через полтора часа производство закрыли. Как оказалось, с таким заявлением к полицейским обратился горожанин. Согласно процедуре, правоохранители должны были начать расследование.

В горсовете на это отреагировали с юмором.

"Юмор приходит постепенно. Потому что когда его (Кернеса. – Ред.) похоронили впервые – было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором смотреть на это невозможно. До первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь", – сказал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Видео: Сегодня

Напомним, Кернеса нет в Украине уже 55 дней. Сразу после его госпитализации в Сети поползли слухи о его болезнях, а некоторые СМИ писали, что мэр и вовсе умер.

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Также мы объясняли, что будет, если Кернес не вернется в Харьков вовремя. Пока глава города находится за границей, его обязанности может выполнять секретарь горсовета.

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Харьков исчезновение геннадий кернес
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