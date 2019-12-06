Ко Дню вооруженных сил Украины: история курсанта-летчика, который героически спас тысячи людей

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Отвел самолет с полным баком горючего от населенных пунктов и едва спасся сам. В День Вооруженных сил Украины новостям "Сегодня" удалось пообщаться с героическим курсантом Университета воздушных сил. Во время самостоятельного учебного полета у его машины отказал двигатель. И тогда Алексей Быченко катапультировался на чрезвычайно малой высоте – ведь был готов ценой собственной жизни уберечь тысячи других.

2 июля. Летная практика у курсантов на Чугуевском аэродроме. За штурвалом – один из лучших учеников Университета воздушных сил Алексей Быченко. Это его восемнадцатый самостоятельный полет на реактивном самолете L-39.

"Это был полет по маршруту, относительно простой полет. Там была задача взлететь, и на каждую точку там выводилось свое время. И как раз на втором повороте, после второго поворота, у меня отказал двигатель" – вспоминает курсант-летчик.

Это произошло на высоте 1800 метров. Алексей четыре раза пытался перезапустить двигатель, но тщетно. С землей связь прерывалась, рассказывает Игорь Олейник, доцент кафедры Летной эксплуатации и боевого применения самолетов, который был в составе спецкомиссии, расследовавшей инцидент.

"Руководитель полета не сразу понял, какой именно отказ был. Поскольку наша задача защищать страну и каждого из нас, поэтому к последнего, до последнего каждый военный летчик пытается, скажем так, сохранить технику, тех, кто внизу, ну и потом уже себя".

Самолет стремительно терял высоту. И пилот оставался в кабине, чтобы отвести машину от жилых домов, не допустить трагедии. Ведь в баках было восемьсот килограммов топлива. Если бы произошла авария, могли погибнуть десятки людей.

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Алексей катапультировался с высоты 62 метра. Это очень низко, примерно как с крыши 24-хэтажного дома. Через секунду он увидел, как самолет ударился о землю и взорвался. Алексей признается, в тот момент думал о жене и трехлетней дочери. Все, говорит, что делал в кабине – ранее отработал в автоматизма на тренажере:

"Нам говорят "все, что красное в самолете, нельзя трогать". Но все же есть некоторые ... Некоторые этапы, на которых должны это красное трогать. Поэтому ручки катапультирования обозначены красным цветом. Выбрасывает тебя со скоростью… Очень большой, огромной скоростью, на высоту 86 метров. С большой перегрузкой почти до 20 Джи".

Приземлился курсант на уже скошенном поле и сразу вышел на связь. Проверил – цел сам и, как написано в инструкциях, начал собирать парашют.

Роман Невзоров, заместитель начальника кафедры летной эксплуатации и боевого применения самолетов летного факультета ХНУПС:

"Курсантов готовят к таким ситуациям. Потому что это, можно сказать, рабочая – она нештатная, но рабочая ситуация. Действия летчика правильные, и поэтому никаких вопросов к летчику нет".

Во время служебного расследования установили, что двигатель отказал из-за конструктивного недостатка, возникшего после планового ремонта самолета. После инцидента все L-39 уже проверили. А учебный маршрут подкорректировали, чтобы не было перебоев со связью.

"У нас есть такая поговорка: ты садишься в самолет и, закрывая фонарь, закрываешь за собой крышку гроба. Ее нужно потом открыть. Ну это так реально оно и есть. Я победитель – остался жив. И я здесь, перед вами", – говорит Алексей Быченко.

Сядет ли 26-тилетний Алексей снова за штурвал, уже после Нового года определит медицинская комиссия. Курсант признается, что жизнь без неба не представляет. Поэтому мечтает о карьере военного летчика. Надеется, что награда, которую сегодня получил – орден за мужество третьей ступени – это хороший знак.

Напомним, ранее новости "Сегодня" ко Дню ВСУ писали о том, что украинская армия серьезно усилилась. Военные и эксперты рассказали, как новинки помогут вычислять врага на расстоянии 4 км по ночам.

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