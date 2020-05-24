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Когда откроют метро в Харькове: известна дата и правила посещения

24 мая, 14:29

Татьяна Очеретяна

Без защитных масок в метро не пустят

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая в 5:30. Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая", - отметил Кернес.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, "доступ и передвижение по территории метрополитена без надетого респиратора или защитной маски — запрещены".

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Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о возможности работы городского метрополитена при условии проведения дезинфекции пассажиров.Он добавил также, что метро – это самый безопасный и удобный вид транспорта в городе с миллионным населением.

Также пресс-секретарь предприятия Алексей Битнер рассказал, что метрополитен уже готов принимать граждан. Он отметил, что надеется, что вскоре будут уточнены и требования к персоналу и пассажирам метрополитена относительно масок, респираторов и социальной дистанции. По его словам, дезинфекция в метро проводилась и во время карантина.

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Харьков метро карантин геннадий кернес

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