Коллективное беззаконие: Вятрович о переименовании проспекта именем Жукова

В Институте национальной памяти обратятся в Генпрокуратуру и административный суд

Фото: архив "Сегодня".

После решения депутатов Харьковского городского совета переименовать проспект Григоренко именем советского маршала Георгия Жукова появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

В своем Facebook он назвал решение горсовета "коллективной безответственностью".

"Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. То есть, пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности", — подчеркнул Вятрович.

Также он добавил, что в случае, если мэр Харькова Геннадий Кернес решит подписать документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона".

Позже на странице Вятровича появился официальный комментарий Украинского института национальной памяти

"Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, являющимся представителем власти, караются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой", – говорится в обращении.

В Институте заверили, что планируют обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

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