Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Коллективное беззаконие: Вятрович о переименовании проспекта именем Жукова

19 июня, 12:54

В Институте национальной памяти обратятся в Генпрокуратуру и административный суд

Фото: архив "Сегодня"
Фото: архив "Сегодня".

После решения депутатов Харьковского городского совета переименовать проспект Григоренко именем советского маршала Георгия Жукова появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

В своем Facebook он назвал решение горсовета "коллективной безответственностью".

Читайте также

"Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. То есть, пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности", — подчеркнул Вятрович.

Также он добавил, что в случае, если мэр Харькова Геннадий Кернес решит подписать документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона".

Позже на странице Вятровича появился официальный комментарий Украинского института национальной памяти 

"Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, являющимся представителем власти, караются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой", – говорится в обращении.

В Институте заверили, что планируют обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, ГПУ, переименование, жуков, декоммунизация, Вятрович, институт национальной памяти

Вы сейчас просматриваете новость " Коллективное беззаконие: Вятрович о переименовании проспекта именем Жукова". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые стычки из-за Жукова в Харькове: опубликовано видео

Вчера, 14:54

Депутата облили зеленкой

Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко

13 июня, 17:57

Директор института нацпамяти предупредил об угрозе реванша

В стеклянном доме в центре Алматы поселились парень и девушка

Кухня на 2-х квадратных метрах: стильные идеи

Советские машины, о которых мечтают иностранцы

Какой должен быть идеальный завтрак, если ты хочешь похудеть

Кравчук о начальнике департамента СБУ Радецком

Тест: советские автомобили непонятного назначения

Валерий Гаркалин: алкоголизм не болезнь, а распущенность

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Если такое продолжится, мы можем потерять Томос - Макарий

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Кардиолог озвучил ценные продукты для здорового сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь