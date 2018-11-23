Компания "Воробьевы горы" – надежный застройщик в Харькове, уже 9 лет на рынке недвижимости

Компания-застройщик "Воробьевы горы" – одна из тех, что у всех на слуху. За 9 лет на рынке недвижимости она заслужила репутацию надежного застройщика, построившего более 12 жилых комплексов вовремя, и этим завоевала расположение своих клиентов.

Каждый из проектов застройщика: "Бестужевские сады", "Алексеевские акварели", "Воробьевы горы" и "Воробьевы горы на полях" имеет яркие и современные фасады, построен из качественных материалов, здания утепленные, крепкие и надежные. Посетив любой из кварталов, вы сможете оценить благоустроенные территории, пообщаться с жильцами и понять, почему у компании такая хорошая репутация.

Качественное техническое обслуживание

Покупать квартиры от застройщика "Воробьевы горы" не только надежно, но и выгодно. Вместе с квартирой вы получаете премиум-сервис, который предоставляет ОСМД. Под аббревиатурой скрывается совершенно новый, более удобный и быстрый подход к решению коммунально-бытовых проблем. У каждого жилого комплекса от застройщика "Воробьевы горы" есть штатный:

электрик;

сантехник;

специалист по обслуживанию вентиляционных систем;

мастер по ремонту отопительной системы.

Благодаря налаженной работе ОСМД при возникновении проблемы она быстро решается соответствующим мастером. В частном порядке в офис можно обратиться и по другим коммунально-бытовым вопросам.

Современные планировки

Одной из первых компания начала строить жилые комплексы со смарт-планировками, что стало настоящим трендом на рынке недвижимости в Харькове. В таких квартирах нет ненужных коридоров, вся площадь используется максимально рационально и эффективно. Вы покупаете функциональную квартиру за доступную цену и живете с комфортом.

Возможность прибыльно инвестировать

Другая услуга от "Воробьевых гор" – это возможность отдать свою квартиру под профессиональное управление и получать доход на сдаче своей квартиры – 16% годовых в долларах. При этом все обязательства по поиску квартиросъемщика и контроль процесса аренды управляющая компания берет на себя, а вам остается только получать пассивный доход от инвестиций.

Покупай и выигрывай!

Компания регулярно проводит акции и розыгрыши для своих покупателей. Среди тех, кто приобрел недвижимость в одном из жилых комплексов от застройщика "Воробьевы горы" разыгрываются ценные призы. Сейчас у каждого покупателя есть шанс выиграть новый внедорожник Nissan X Trail 2018.

Регистрационная запись Лицензии №2018041885

Выдана Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины 22 сентября 2017 г.