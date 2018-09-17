Компания "Здоровье" представила Украину на международной выставке CPhI по фармации в Абу-Даби

3-5 сентября 2018 года ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" приняла участие в 4-й международной отраслевой выставке CPhI Middle East & Africa, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), что стало важным шагом к укреплению международного сотрудничества и расширению экспорта украинской продукции на средневосточный рынок.

Выставка собрала 250 компаний из 30 стран мира, за три дня ее посетили более 4000 специалистов отрасли медицины и фармации. Компания "Здоровье" стала одним из трех украинских фармацевтических предприятий, которые представили свою продукцию международному сообществу в Абу-Даби.

Главной целью участия в мероприятии было укрепление сотрудничества, прежде всего, со странами Среднего Востока, которые на выставке были представлены особенно широко.

Эффективные переговоры прошли с действующими и потенциальными партнерами, представляющими следующие страны: Йемен, Ирак, Кувейт. Также были проведены встречи и найдены новые контакты для дальнейшего сотрудничества и регистрации препаратов производства фармацевтической группы "Здоровье" в такие страны как Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Пакистан, Иран, Афганистан, Турция.

CPhI Middle East & Africa стала площадкой для ознакомления зарубежных дистрибьютерских компаний с продукцией группы компаний "Здоровье", поиска препаратов, которые позволят расширить портфель предприятия, а также партнеров, заинтересованных в контрактном производстве.

"Подобные масштабные мероприятия позволяют отслеживать новые тренды и технологии в отрасли и способствуют выходу украинских производителей на новые рынки. В Абу-Даби мы с гордостью презентовали отечественную продукцию в одном ряду с лидерами мирового фармрынка и считаем, что участие в выставке CPhI Middle East & Africa способствует формированию позитивного имиджа украинского производителя не только на Среднем Востоке, но и во всем мире", — подчеркнул Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

За последний год компания "Здоровье" приняла участие в нескольких мероприятиях CPhI, в том числе в двух масштабных отраслевых выставках в Германии и Корее. В результате были проведены успешные переговоры с рядом стран и появились договоренности на поставку лекарственных препаратов.