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Концерты и парад вышиванок. Как в Харькове отметят День города и годовщину независимости

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
19 августа, 06:50
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Большинство мероприятий посвятили именно Дню города и годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков
23 августа в Харькове будет возложение цветов, торжественное поднятие флага и праздничная программа. Коллаж "Сегодня"
23 августа в Харькове будет возложение цветов, торжественное поднятие флага и праздничная программа. Коллаж "Сегодня"

В Харькове, как и во Львове, будут масштабно праздновать День Независимости Украины. Концерты и парады проведут 23 и 24 августа.

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Сайт "Сегодня" узнал, как будут праздновать в городе.

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23 августа

В этот день большинство мероприятий будут посвящены Дню Харькова.

  • 8:00 – торжественное возложение цветов на Мемориале Славы в честь Дня освобождения Харькова.
  • 8:40 – возле Харьковской ОГА будет торжественное поднятие флага Украины. В городе соорудили флагшток в 101 метр высотой.
  • 10:00 – открытие мемориальной доски Кернесу.
  • 12:00 до 23:00 – праздничная программа "Город счастливых людей" в парке Горького.
  • 14:00 – открытие реконструированного зоопарка.
  • 17:30 – парад вышиванок. Старт с площади Конституции в 18:00, участники будут идти к памятнику Шевченко.
  • 19:30 – на площади Свободы будут праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дню города и 30-й годовщины независимости Украины.
  • 20:00 – праздничный концерт украинской музыки по случаю Дня города на площадке возле ХНАТОБа.

24 августа

  • 10:00 – торжественное возложение цветов возле монумента Независимости Украины, недалеко от ХОГА.
  • 12:00 – 22:00 – праздничная программа "Цвета Украины" в парке Горького.
  • 18:00 – хореографически-театрализованное зрелище по случаю Дня Независимости Украины на Площади Свободы.
  • 20:00 – праздничный концерт "Украина – это ты" на площадке возле ХНАТОБа.

Также в этот день планируют открытие смотровой площадки на здании Госпрома.

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Что планируют в столице?

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня .

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Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.

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18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

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