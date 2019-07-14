Контрабандная "травка": СБУ на границе с Россией перехватила крупный груз наркотиков

Харьковчанин рассчитывал заработать крупную сумму на продаже каннабиса

Украинец пытался тайком вывезти марихуану в Россию. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, перехватили крупный груз марихуаны, которую харьковчанин пытался вывезти в Россию.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали злоумышленника при попытке пересечения границы в международном пункте пропуска "Гоптовка".

Житель Харькова спрятал восемь килограммов каннабиса под обшивкой трех дверей своего автомобиля. За этот "товар" на "черном рынке" можно выручить почти два миллиона гривен.

Задержанному уже объявили о подозрении по статье "контрабанда наркотических веществ", решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила подполковника Национальной гвардии, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В СБУ отметили, что офицер получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции на Донбасс.

Как сообщали новости "Сегодня", месяц назад контрразведка СБУ разоблачила осужденного, завербованного россиянами. Среди заключенных, переданных Украине, оказался "засланный" лазутчик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Контрабандная "травка": СБУ на границе с Россией перехватила крупный груз наркотиков". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"