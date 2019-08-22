Харьковские копы пресекли продажу контрафактного алкоголя и сигарет

Копы перекрыли продажу контрафактного алкоголя и сигарет / Фото: Нацполиция

В Харьковской области полицейские накрыли распространителей контрафактного алкоголя и сигарет.

Оперативники управления защиты экономики, следователи Государственной фискальной службы под процессуальным управлением прокуратуры раскрыли незаконную деятельность в Краснокутском и Богодуховском районах, которые "специализировались" на водке и коньяке.

"Во время обысков правоохранители выявили и изъяли 10 000 литров контрафактной продукции. Фасовали ее в бутылки объемом пять литров и пакеты объемом 10 литров", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

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Кроме спиртного, изъяли также 32 000 пачек сигарет, на которых не было марок акцизного налога Украины. Все это "добро" они планировали продавать на территории Харькова и области.

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По факту незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров начали досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения для фигурантов дела.

Напомним, ранее мы писали, чтов Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, не так давно на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.

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