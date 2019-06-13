Контрразведчики СБУ предотвратили крупную диверсию в Харьковской области

Завербованный диверсант пытался сорвать снабжение Харькова водой

Контрразведка СБУ предотвратила серьезную диверсию. Фото: СБУ

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили в Харьковской области предотвратили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники совместно со спецназовцами "Альфы" задержали местного жителя после того, как он заложил и попытался привести в действие взрывчатое устройство на территории комплекса подготовки воды "Днепр", принадлежащего "Харьковводоканалу".

По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в российском городе Белгород и дали задание совершить это преступление.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости к емкости с хлором, которая используется в процессе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической ситуации в регионе из-за прекращения поставок воды в Харьков.

Мужчине объявлено о подозрении по статье "Диверсия". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, ранее эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. По его мнению, угроза полномасштабной войны все еще сохраняется, однако огромное войско у границ Украины нужно Кремлю не для масштабной атаки.

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