Копа, причастного к жестоким вымогательствам в харьковском метро, оставили под стражей

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей полицейского, подозреваемого в избиении людей в метро, определив для него залог в размере 105 тыс. грн.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Тихоненков, передает Укринформ.

"Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для полицейского Дмитрия Агафонова, подозреваемого в избиении людей в метро в составе группы полицейских. Суд оставил ему содержание под стражей, то есть в СИЗО, но определил залог в сумме 105 тыс. грн", – отметил адвокат.

По его словам, защита представила суду доказательства того, что Агафонов не бил людей. "Он, судя по видеозаписи, находился в помещении, где происходило избиение, и где его видел пострадавший, который позже узнал его по фотографии", – сказал Тихоненков.

Он также пояснил, что у Агафонова есть смягчающие обстоятельства – на его иждивении родственники-инвалиды, в семье есть 12-летний ребенок.

Как сообщалось, 25 октября Харьковский апелляционный суд оставил под стражей двух из четырех работников сектора патрульной полиции, подозреваемых в превышении служебных полномочий, сопровождающимся насилием.

Ранее Червонозаводский райсуд Харькова по требованию прокуратуры избрал двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, третьему – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 140 тыс. грн, четвертому – круглосуточный домашний арест.

26 сентября в ходе спецоперации с участием сотрудников прокуратуры Харьковской области и управления внутренней безопасности ГУ Нацполиции в Харьковской области задержаны 43-летний майор, 34-летний лейтенант и двое сержантов полиции в возрасте 34 и 35 лет на станции метро "Южный вокзал". Установлено, что полицейские систематически, под надуманными предлогами, останавливали пассажиров и заводили в служебную комнату, где, угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и морального унижения, они вымогали у людей деньги.

Задержанным было предъявлено подозрения по ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, и получение неправомерной выгоды) с максимальной санкцией до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.