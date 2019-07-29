Квартирные воры обчищают по шесть квартир в день, а в сети можно купить отмычку за 500 гривен

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Копы рассказали о приемах "домушников": метки и свет в окне Таисия Ерохина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C 2019-07-29T15:43:00+03:00 Харьков Квартирные воры обчищают по шесть квартир в день, а в сети можно купить отмычку за 500 гривен

Отправляясь в долгожданный отпуск, многие харьковчане опасаются, оставляя жилье без присмотра. По распространенному мнению, лето – горячая пора не только для туристических агентов, но и для любителей легкой наживы.

Однако в полиции говорят: что квартирные воры не знают отдыха и активно орудуют круглый год. По статистике, ежедневно воры обчищают в Харькове в среднем по шесть квартир, летом этот показатель увеличился незначительно, достигнув отметки в семь краж. С начала года по 18 июля в Харьковской области зафиксировали 1241 кражу в квартирах и частных домах, из них летом — 339.

По словам замначальника Управления уголовного розыска ГУ НП в Харьковской области Богдана Киричука, злоумышленники могут попасть в чужую квартиру несколькими способами: отжав пластиковое окно с помощью двух отверток или подобрав ключ и вскрыв замок.

"Люди подбирают ключ с помощью отмычек, без взлома замка. Отмычки официально продаются в интернете. Взлом секретной части замка осуществляется с помощью приспособления из твердого металла, которое загоняется в замочную скважину и путем проворота ломается замок", — объяснил полицейский.

Действительно, в сети купить отмычки для замков разной сложности можно за 500-10 000 грн. Иногда домушники выбирают совсем вандальский способ проникновения в квартиру, вооружаясь ломом. Орудуют в Харькове и так называемые "ручечники".

"Такие воры пользуются человеческой небрежностью. Злоумышленник в ночное время подымается на верхний этаж многоквартирного дома и, спускаясь, проверяет, кто на ночь не закрыл входную дверь. Часто забывают это сделать дети или пожилые люди. Если дверь открыта, вор уносит из прихожей, где люди оставляют сумки, все ценное", — рассказал Киричук.

Недавно в соцсети харьковчане обсуждали метки на дверях квартир, однако в полиции отмечают, что метки – необязательный элемент преступлений.

"Есть дневные воры, которые ходят на преступление, как на работу. Идут по подъезду и вычисляют, кого нет дома: где-то ухо к двери приложат, где-то позвонят, чтобы проверить, дома ли хозяева. Найдя подходящий объект, залепляют жвачкой глазки соседских дверей и орудуют. А есть ночные, которые приезжают к дому вечером, садятся во дворе и наблюдают за окнами, где не появился свет. И в три-четыре часа ночи, когда наступает самый крепкий сон, проникают в квартиры. В этом случае могут предварительно поставить днем метку. Если ночью метка на месте, значит дверь не открывали, и дома пусто", — объяснил полицейский.

А вот уносят воры не только ценности, позариться могут даже на ношеную обувь и духи.

"Есть воры высококвалифицированные и уважающие себя — кроме золота и денег, ничего не берут. Кто попроще, не гнушается ничем, берут и технику, и посуду, и велосипеды, и косметику", — отметил Киричук. А вот наказать домушников иногда мешают пробелы в законах. "Когда мы ловим вора с поличным, ему избирают меру пресечения с возможностью внесения залога. И эти суммы для них посильные. У нас есть фигурант, которого с прошлого года мы ловили трижды за совершение квартирных краж, и он все время выходил под залог, пока дело тянется годами в суде", — объяснил Богдан Киричук.

Напомним, ранее журналисты новостей "Сегодня" выясняли, защищает ли домофон от квартирных воров.

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