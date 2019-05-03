Корь в Украине: врачи фиксируют рост числа заболевших в Харьковской области

Медики сообщили о десятках вспышек болезни с сотнями заболевших

Фото: amicopediatra.it.

В Харьковской области продолжает расти количество заболевших корью – за минувшую неделю отмечено увеличение числа больных. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"За 18-ю неделю по сравнению с 17-й заболеваемость корью выросла на 5,1%. Зарегистрировано 327 больных, из них детей – 73 (22,3%)", – отметили врачи.

Большинство заболевших оказались жителями Харькова – 267 человек. По данным медиков, с начала года по состоянию на 1 мая в области зарегистрировано 2791 случая заболевания корью. Подавляющее большинство заболевших – взрослые (1935 человек), детей – 30,7% (856 человек).

Почти 70% заболевших (1934 человека) не были привиты от кори. Из 857 привитого заболевшего у 313 человек была только одна прививка от кори.

С начала года в области зарегистрировано 76 вспышек заболевания – вирус поразил 432 человека. В том числе было отмечено 35 вспышек болезни в быту, 21 – в учебных заведениях, 14 – в учреждениях здравоохранения, 4 – по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа.

Во время инкубационного периода была локализована 61 вспышка, в 15 – противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Также мы сообщали, что Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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