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Коронавирус "атакует" Харьковскую область: более 200 зараженных за сутки

13 августа, 10:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Количество заболевших растет

Коронавирусная инфекция не сбавляет темпы распространения в Украине. Харьковская область стала антилидером по количеству заразившихся. Там за последние сутки, 12 августа, COVID-19 диагностировали у 209 человек.

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"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской области – 209, Львовской области – 166, Ивано-Франковской области – 138, Черновицкой – 130, Киеве – 133 и Одесской области -114 случаев", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, по состоянию на 13 августа, за все время пандемии в регионе зафиксировали 5378 случаев заболевания COVID-19, 2552 человек выздоровели, 151 – скончались (из них один за последние сутки).

Ранее мы сообщали, в Харьковской области взрослых, больных коронавирусом, начала принимать детская "инфекционка".

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Также напомним, в Харькове врачи заявили о нехватке мест в реанимации. Врачи предупредили, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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Кроме того, мы писали, что карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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